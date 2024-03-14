Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık destekleme ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Hayvancılık yol haritasını açıklamıştık. Gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin desteklenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sürü verimliliğini ve kalitesini artırmak adına sürünün değişimi, küçükbaş hayvanlara yapılacak olan aşıların ücretsiz şekilde tamamlanması gibi birçok husus yol haritamızda açıklanmış oldu." şeklinde konuştu. İşte, detaylar...