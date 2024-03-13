Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.910,23 %-1,75
        DOLAR 32,0949 %0,09
        EURO 35,1749 %0,23
        ALTIN 2.243,13 %0,80
        FAİZ 48,18 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 25,78 %3,51
        BITCOIN 73.026,00 %2,76
        GBP/TRY 41,1053 %0,05
        EUR/USD 1,0947 %0,19
        BRENT 84,14 %2,71
        ÇEYREK ALTIN 3.667,51 %0,80
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi mart 2024: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte mart ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        2

        2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım maaşı ödemeleri memur zammı oranında artış yaşandı. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.

        3

        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.

        4

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

        Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

        Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        7

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        AB'den Ukrayna'ya 5 milyar avroluk destek
        AB'den Ukrayna'ya 5 milyar avroluk destek
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        Yeniden yargılanınca cezaları düştü!
        Yeniden yargılanınca cezaları düştü!
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?