Hayvanlara su verme kavgası! 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşu iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem Taşdemir (28) ile ismi henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve durumu ağır olan Adem Taşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma sürdürüyor.