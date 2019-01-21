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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan İsmail Ege Şaşmaz ve Hazal Filiz Küçükköse, 2 arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda sohbet eden ekip, çıkışta araçlarıyla önlü arkalı Nişantaşı’ndan Dolmabahçe’ye doğru seyir halinde kaza yaptı.