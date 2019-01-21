Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü!

Giriş: 21.01.2019 - 07:24 | Güncelleme:  

‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan İsmail Ege Şaşmaz ve Hazal Filiz Küçükköse, 2 arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda sohbet eden ekip, çıkışta araçlarıyla önlü arkalı Nişantaşı’ndan Dolmabahçe’ye doğru seyir halinde kaza yaptı. Kaza sonrası şok yaşayan oyuncular, kazadan yara almadan kurtuldu

  • 1Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan İsmail Ege Şaşmaz ve Hazal Filiz Küçükköse, 2 arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda sohbet eden ekip, çıkışta araçlarıyla önlü arkalı Nişantaşı’ndan Dolmabahçe’ye doğru seyir halinde kaza yaptı. 

  • 2Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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    KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR

    Kaygan zeminde araçları kayan Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz’ın içinde bulunduğu araba, yaklaşık 100 metre kayarak kaldırıma çıktı. Kaza sonrası şok yaşayan oyuncular, kazadan yara almadan kurtuldu. 

  • 3Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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    0 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Kaza sonrası polis çağıran oyunculardan direksiyon başında olan İsmail Ege Şaşmaz, yapılan alkol kontrolü sonrası 0 promil alkollü çıktı. 

  • 4Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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    Hazal Filiz Küçküköse ve İsmail Ege Şaşmaz, kaza sonrası polis ekiplerini beklerken kaygan zeminde motorsikletiyle kayarak düşen bir vatandaşa yardım etti.

  • 5Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 6Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 10Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 11Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 12Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 14Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 18Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 20Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 21Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 22Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 23Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 24Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 26Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 27Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 28Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 29Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 30Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 31Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 32Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 33Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 34Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 35Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 36Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 37Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 38Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 39Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 40Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 41Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 42Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 43Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 44Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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  • 45Hazal Filiz Küçükköse ile İsmail Ege Şaşmaz ölümden döndü! - Magazin haberleri
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