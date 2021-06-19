Kahve sohbeti 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Küçükköse, tatil sonrası erkek arkadaşı ile birlikte kahve içip, sohbet etti. Ünlü oyuncunun keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

"ARTIK BU DURUMA ALIŞTIM"

Gazetecilerin, "Pandemi döneminde özlem duyduğunuz bir şey oldu mu?" sorusuna yanıt veren Hazal Filiz Küçükköse, "Artık bu duruma alıştım. Sanki normal olan buymuş gibi geliyor ama özgürce dolaşmayı çok özledim" demişti.

KENDİ GÜCÜMÜN FARKINA VARDIM"

Aşk hayatı ile ilgili de konuşan oyuncu, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım, sakinleştim ama bir ilişkim olacaksa da birbirimizi anlayabileceğimiz, aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım" ifadelerini kullanmıştı.