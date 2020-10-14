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HaberlerBiyografiHazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında? İşte Hazal Kaya hakkında merak edilenler: boyu, oynadığı diziler, o
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Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında? İşte Hazal Kaya hakkında merak edilenler: boyu, oynadığı diziler, oynadığı filmler...

Yetenekli oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Sosyal konulara verdiği tepkilerle de adından sıkça söz ettiren oyuncu Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında? İşte Hazal Kaya hakkında merak edilenler: boyu, oynadığı diziler, oynadığı filmler...

Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında? İşte Hazal Kaya hakkında merak edilenler: boyu, oynadığı diziler, o

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti geçtiğimiz sene Aralık ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Oyunculuğu kadar anneliğiyle de gündem olan Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında? İşte Hazal Kaya hakkında merak edilenler: boyu, oynadığı diziler, oynadığı filmler...

HAZAL KAYA HAYATI VE KARİYERİ

1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. Hazal kaya'nın boyu 1,6 m olduğu biliniyor.

1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.

Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

HAZAL KAYA EVLİ Mİ?

2019 yılında Türk oyuncu, yönetmen, senarist Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın "Fikret Ali" adında bir oğlu var.

HAZAL KAYA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Sinema
YılAdıRolNotlar
2011Çalgı ÇengiDepoya gelen genç kızYardımcı oyuncu
2011Behzat Ç. Seni Kalbime GömdümBerna Ç.Konuk oyuncu
2011Ay Büyürken UyuyamamHülyaBaşrol oyuncusu
2012Bu Son OlsunLâleBaşrol oyuncusu
2013Mavi DalgaArzuKonuk oyuncu
2014İtirazım VarZeynep BulutBaşrol oyuncusu
2015Kırık Kalpler BankasıAslımBaşrol oyuncusu
2020Benden Ne OlurSertab BalBaşrol oyuncusu


HAZAL KAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon
YılAdıRolNotlar
2006SılaBerrinKonuk oyuncu
2006Taşların SırrıBengüKonuk oyuncu
2006Acemi CadıPelinKonuk oyuncu
2007-2008GencoÖzge (Gülay Erkaya)Başrol oyuncusu
2008-2010Aşk-ı MemnuNihal ZiyagilYardımcı oyuncu
2011-2012Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiBerna Ç.Konuk oyuncu
2011-2012Adını Feriha KoydumFeriha Yılmaz SarrafoğluBaşrol oyuncusu
2012Son Yaz-Balkanlar 1912EmineBaşrol oyuncusu
2013A.Ş.K.Azra ÖzakBaşrol oyuncusu
2015Maral: En Güzel HikayemMaral ErdemBaşrol oyuncusu
2017-2019Bizim HikayeFiliz Elibol AktanBaşrol oyuncusu
2020Menajerimi AraKendisiKonuk oyuncu

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