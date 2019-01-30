"TAKINTILARIM VAR"
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Burcu Esmersoy, "Hayatında takıntıları var mı?" sorusuna, "Evet var tabii ki. Plakalardan isim türetirim. Bir de simetri hastalığım var, hemen düzeltirim her şeyi" dedi.
Geçtiğimiz günlerde kaynar suyun dökülmesiyle eli yanan Esmersoy, elinin son halini gazetecilere gösterdi ve yavaş yavaş iyileştiğini belirtti.
"BUNLARA SAKIN İNANMAYIN!"
Oldukça kilo verdiği görünen başarılı sunucu Onur Büyüktopçu, kilolarını spor ile verdiğini ve vermeye de devam ettiğini söyledi. Kilo vermek isteyenleri uyaran Büyüktopçu, "Bu zayıflama hapları falan varya, geçenlerde denk geldim benim fotoğrafımı koymuş. Sakın kimse inanmasın. Benim haberim olmadan yapılan şeyler bunlar ve suç duyurusunda bulunacağım. Kimse inanmasın sadece spor ve diyet yaparak zayıfladım" dedi. Büyüktopçu, sunuculuğun yanı sıra yaz ayında film çekeceğinin müjdesini de verdi.
"SİYAH GELİNLİK GİYECEĞİM"
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Serenay Aktaş, "Son 1.5 aydır sinema filmi çekimlerindeydim ve bir gelinlik içinde sette bir o yana, bir bu yana koşturup durdum. Evlenmek çok zormuş onu da anladım. Hatta düğünümde nasıl gelinlik giyeceğimi bile hesapladım. Muhtemelen kalıp gibi bir gelinlik olmayacak ve rengi siyah olacak. Sırf annemin gönlü olsun diye ikinci gelinliği beyaz giyerim ama bu planların içine damadı koymayı unutmuşum. Bakalım hayalimizdeki damadı bulabilecekmiyiz?” dedi.
"VÜCUT ŞİŞTİKÇE BEYİN KÜÇÜLÜYOR"
Gazetecilerin "Kriterleriniz var mı?" sorusunu cevaplayan Aktaş, "Dürüstlük ve duruşu bir erkeği çok yakışıklı yapıyor bence. Biraz yakışıklı olabilir ama birçok yakışıklı çöp. Yani o vücutları şişirince, beyinleri küçülüyor bence" dedi.
O HABERLERE AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sıla ile aynı aracın içerisinde samimi bir şekilde görüntülenen ve uzun bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Hazer Amani, haklarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
"SILA İLE DEĞİL İŞİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUM"
Amani, "İşimle alakalı gündemde kaldım ve bundan sonra da işimle alakalı olarak gündemde kalmak istiyorum. Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Amani, eşinin sosyal medyadan kendisini takipten çıkması hakkında ise, "Bununla alakalı konuşacağımı konuştum" açıklamasını yaptı.
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