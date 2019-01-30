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"SİYAH GELİNLİK GİYECEĞİM"

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Serenay Aktaş, "Son 1.5 aydır sinema filmi çekimlerindeydim ve bir gelinlik içinde sette bir o yana, bir bu yana koşturup durdum. Evlenmek çok zormuş onu da anladım. Hatta düğünümde nasıl gelinlik giyeceğimi bile hesapladım. Muhtemelen kalıp gibi bir gelinlik olmayacak ve rengi siyah olacak. Sırf annemin gönlü olsun diye ikinci gelinliği beyaz giyerim ama bu planların içine damadı koymayı unutmuşum. Bakalım hayalimizdeki damadı bulabilecekmiyiz?” dedi.