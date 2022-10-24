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Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileriyle araştırmalara da konu olan ve uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen bitkiler ve tohumlar adeta şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle mor tonlarında olan renkli çiçekleriyle dikkat çeken hayıt otunun tohumu adeta şifa dağıtıyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde sıkça rastlanan hayıt otunun tohumu hazımsızlık sorununa doğal şifa olarak bağırsakları saniyesinde çalıştırıp kabızlığı bitiriyor. İşte birçok hastalığa çare olan hayıt otu tohumuna dair tüm bilinmeyenler…

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  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    Birçok kişi tarafından bilinmeyen hayıt otu tohumunun adını bile ilk defa duyanlar olabilir. Ancak bu ot her ne kadar az bilinse de uzun yıllar boyu birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan bitkilerden biridir. Alternatif tıp ürünü olarak kullanılan bitkiler arasında yer alan hayıt otu tohumu, hazımsızlık problemini ortadan kaldırıyor, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık ve ishal gibi durumların dengelenmesini sağlıyor. Üstelik bu faydalarla sınırlı kalmayan bu mucize tohum, kadınlarda kistlerin oluşmasını engellerken erkeklerde prostat kanserinde tedavi amaçlı olarak kullanılıyor.

    *Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışıp bu bitkiyi kullanmanızı tavsiye ederiz.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    HAYIT TOHUMU NEDİR?

    Hayıt tohumu, Mine çiçeği ailesinden, mor çiçekli bir bitkinin tohumuna verilen isimdir. Bu bitki ülkemizin Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıklıkla yetişir. Alternatif tıp alanındaki kullanımı ise Antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Güzel kokusu nedeniyle kozmetik alanında da sıklıkla kullanılan bu bitkinin sağlık için de saymakla bitmeyecek faydaları merak konusudur. Tıbbi bir ürün olarak da kullanılan ve yararları sayesinde birçok kişinin tercih ettiği hayıt tohumu "Ruhban biberi" olarak da biliniyor.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    Özellikle kadınlık sağlığı açısından önemli faydaları keşfedilmiş olan hayıt tohumu ile hamile kalınır mı sorusu en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadınlık hormonlarını düzenleyen ve yumurtlamanın düzene girmesini sağlayan hayıt tohumu gebe kalmayı kolaylaştırıcı etkiler gösterebilir. Hormonlardan kaynaklanan gebe kalma problemlerinin önüne hayıt tohumuyla geçilebildiği bilinmektedir.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    HAYIT TOHUMU NE İŞE YARAR?

    Hayıt tohumu Eski Yunan’da ve Orta Çağ’da çeşitli hastalıkları iyileştirmek için tercih edilen takviye gıdalar arasında yer alıyor. Anne sütünün kalitesini artırdığı bilinen bu tohum regl dönemi çok ağrılı geçen kadınlara destek olarak kullanılıyor. Ter bezlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan, sindirim sistemini düzenleyen hayıt tohumu aktarlardan ve doğal ürünler satan mağaza ve/veya online alışveriş sitelerinden kolayca temin ediliyor.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    HAYIT TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

    - Adet dönemlerinde karşılaşılan problemlerin önüne geçer. Kadınlık hormonlarını düzenleyerek adet düzenini sağlar. Aynı zamanda menopoz dönemi için de olumlu etkileri bulunur.

    - Yeni doğum yapmış ve emziren kişilerde anne sütünün artmasını sağlar. Hayıt tohumunun süt miktarını ve kalitesini artırdığı bilinir. Eğer anne sütünün besleyiciliği yeterli değilse uzman onayından sonra hayıt tohumu kullanımı önerilir.

    - Rahimdeki kistlerin önüne geçer. Var olan kistlerin temizlenmesine yardımcı olur.

    - Bazı kişiler için kabus olan terleme problemi, hayıt tohumu ile sonlanabilir. Ter bezlerini dengeleyen hayıt tohumu, sık ve yoğun terleyen kişilerin çaresi olabilir. Bu konudaki etkisini görmek isteyenler hayıt tohumu çayını hazırlayıp tüketebilir.

    - Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve ishal probleminin önüne geçer. Bağırsak sorunu yaşıyorsanız ve bitkisel bir çözüm arıyorsanız, hayıt tohumu tam aradığınız şifa. Çünkü hayıt tohumu, düzenli kullanıldığını bağırsak faaliyetlerini düzenliyor. Kabızlık veya ishal gibi durumlarda hayıt tohumu kullanırsanız, bağırsaklarınız normal işleyişini kazanacaktır. Yemek sonrası hazımsızlık problemi çekiyorsanız yine hayıt tohumundan yararlanabilirsiniz.

     - Stresin engellenmesini sağlar ve kişiyi rahatlatır. Hem bedeni hem de ruhu rahatlatan hayıt tohumu hormonları düzenleme etkisiyle tüm bedeni kötü enerjiden arındırır ve stresten uzaklaştırır.

    - Vücuttaki ödemlerin atılmasını sağlar.

    - Yaşlanma etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur ve cildi güzelleştirir.

    - Vücuttaki zararlı maddeler olarak bilinen toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak vücudu temizler.

    - Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırabilir.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    Hamile kalma şansınızı artırır

    Hayıt otunun faydaları arasında kadınların en sık sorduğu soru; "Hayıt otu hamile kalmayı sağlar mı?" Hayıt otu, yumurtlama periyodunuzu düzenleyeceği için hamile kalma şansınızı artırır. Ayrıca hayıt otu, rahim kanserine dönüşen rahim içi aşırı hücre büyümesini de engeller.

    D.Proping, Th.Katzolke, L.Belkien ve ekibi tarafından kadınlarda progesteron hormon yetmezliğinden çocukları olmamak kaydıyla hayıt otundan elde edilen damla ile tedavi denemesi yapılmıştır. Kadınlardaki progesteron hormon seviyesi yükselmiş ve bunlardan 7’si normal yollarla hamile kalmıştır. Tedavi denemesi 587 oranıyla başarıyla tamamlanmıştır.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    Adet düzensizliğini giderir, ağrı ve gerginliği azaltır

    Hayıt otunun faydaları arasında en önemlisinin vücuttaki dengeli hormon üretimini yönetmek olduğunu artık biliyorsunuz. Doktorlar tarafından da doğal ve bitkisel ilaç olarak önerilen hayıt tohumu; yaşanılan düzensiz adet, adet öncesi ağrılar, göğüs ağrıları, adet gerginlikleri, adet şişliği, kanama miktarının dengelenmesi gibi durumları kontrol altına alır.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    Sivilce ve aknede doğal çözüm

    Hormon dengesizlikleri ve ruhsal dalgalanmalar sonucu canınızı sıkan akne ve sivilcelere son! Hayıt otu hormon dengesini sağladığı için özellikle her ay çene bölgesinde yaşadığınız akne ve sivilcelerin çıkmasını engelleyen doğal bir çözümdür.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    Duygu değişimleri ve depresyona iyi gelir

    Vücutta gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucu kadınların ruh halinde değişimler gözlemlenir. Bu tip duygu değişimlerini normal duruma getirmek ve depresyon gibi ruhsal sorunları giderebilmek açısından hayıt otu tüketimi oldukça faydalıdır. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde hayıt otunun faydasını görebilir, duygu değişimlerindeki düzelmeleri birkaç gün içinde fark edilebilirsiniz.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    HAYIT OTUNUN ERKEKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

    Cinsel isteği azaltır

    Hayıt otu, kadınlarda cinsel isteği dengede tutarken erkeklerde tam tersi etki oluşturur. Hayıt otunun faydaları arasında erkeklerde cinsel isteği arttırma söz konusu değildir. Hayıt otu erkeklerde cinsel isteğin azalmasına sebep olur.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    Prostat kanseri

    Kadın hormonları için mucizevi sonuçlara sebep olan hayıt otu; erkeklerde prostat kanserine neden olan hormonların düzenlenmesinde kullanılır. Özellikle eski dönemlerde doktor olanaklarının sağlanamaması durumlarında oldukça iyi sonuçlar alınmış bir tedavi yöntemi olmuştur. Araştırmalara göre prostat kanseri başlamadan hayıt otu ile erken tedavi sağlanması mümkün.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    HAYIT TOHUMU NASIL KULLANILIR?

    Hayıt tohumu genellikle çayı hazırlanarak tüketilen bir bitkidir. Bir diğer kullanım yöntemi ise ezilmiş hayıt tohumlarının balla karıştırarak yenmesidir. Buna ek olarak hayıt otu tohumu çay olarak da tüketilebiliyor.

    Hayıt Tohum çayı nasıl hazırlanır sorusunun cevabı ise şu şekildedir: Ezilen yarım tatlı kaşığı hayıt tohumunun üzerine bir bardak kaynatılmış su eklenerek 5-10 dakika demlenir.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    HAYIT TOHUMU ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Hayıt tohumunun çayı yapılarak gönül rahatlığıyla içilebilir. Hayıt tohumu çayını hazırlamak için 1 su bardağı kaynatıp kenara aldığınız suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar hayıt tohumunu ekleyin. Üzeri kapalı bir şekilde 3-4 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Ardından tohumları süzün ve elde ettiğiniz çayı afiyetle için.
  • Hazımsızlık ve terleme için doğal çözüm: Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

    HAYIT OTU VE BAL KARIŞIMI:

    Arıların hayıt otundan ürettikleri polenlerle oluşturdukları ballar oldukça pahalı olduğu için alternatif tıp uzmanları hayıt otunun ezilmiş haliyle balın karışımının aynı etkiyi yarattığını belirtmektedirler. Bu da hayıt otuyla bal karışımını oldukça popüler bir hale getirmektedir. Özellikle boğaz ağrılarına çok iyi gelen bu karışım birçok hastalığın da önüne geçmektedir.

    Hayıt otunun bir diğer kullanım alanı olarak yağının çıkarılması şeklindedir. Hayıt tohumunun yağı bir miktar yoğurt ile birlikte ciltteki herhangi bir bölgeye uygulanabilir.

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