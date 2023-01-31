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Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 90,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 137,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı
AA

Bakanlık, şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 90,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 137,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubatta 55 milyar lira, martta 47,5 milyar lira, nisanda 35 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın şubat-nisan dönemi iç borçlanma stratejisinde, şubatta 34,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 55 milyar liralık, martta 41,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 47,5 milyar liralık, nisanda 13,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 35 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubat ayındaki iç borçlanmasının 49,6 milyar lirasının piyasadan ihaleyle, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, mart ayındaki iç borçlanmanın 44,8 milyar lirasının piyasadan ihaleyle, 2,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın 34 milyar lirasının piyasadan ihaleyle, 1 milyar lirası ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosunun yeniden ihracı ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Şubatta 50 milyar liralık ve martta 87,5 milyar liralık, nisanda 73,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 120,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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