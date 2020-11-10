Bakan Lütfi Elvan'dan ilk paylaşım 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından göreve başladığını bildiren tweet paylaştı. Twitter hesabındaki mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." yazdı.

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020

'KARAR BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU'

Bakan Elvan, bu sabah TBMM'de muhabirlerle konuştu. Cumhurbaşkanı Kararı ile dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan ilk açıklamasında kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA CEVDET YILMAZ GETİRİLDİ

Bu arada Lütfi Elvan'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Baikanlığı'na Cevdet Yılmaz getirildi.

GECE ATANDI

Dün gece yarısından sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

BAKAN ALBAYRAK'IN AF TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pazar günü 19:00 sıralarında Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım'' yazdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün akşam twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.