AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 artarak 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Ağustos 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 18,3 artarak 165,7 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 250,7 milyar doları aştı.

Ağustos 2021'de 1 milyar 736 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 artışla 1 milyar 842 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 14 milyar 248 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,3 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 152 milyon dolarla Bursa ve 123 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptığı 14,2 milyar dolarlık ihracatın 9,8 milyar doları İstanbul'dan, 1,2 milyar doları Bursa'dan ve 1 milyar doları da İzmir'den gerçekleştirildi.

EN FAZLA DIŞ SATIMI ALMANYA'YA YAPTI

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 314 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 256 milyon dolarla İspanya ve 181 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Sektör, ocak-ağustos döneminde ise Almanya'ya 2,5 milyar dolar, İspanya'ya 1,8 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,4 milyar dolar ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1,1 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 238 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 153,4 milyar dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 8 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 8,8 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 1,8 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 180 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,6 pay aldı.

Bu yılın 8 ayında ise 212 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,6 paya sahip oldu.