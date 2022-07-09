Bir taraf yandı, bir taraf dondu!

Son dakika: Haziran'da en yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık Erzurum'da kaydedildi

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AA

Türkiye'de bu yılın haziran ayında en düşük sıcaklık 2,5 derece ile Erzurum'da, en yüksek ise 45,9 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü.

AA muhabirinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Edirne, Gökçeada, Çanakkale, Ege kıyıları, Isparta, Fethiye, Alanya, Göksun, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale ve Demre, Samandağ, Kangal, Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Tercan, Arapgir, Çemişgezek, Erciş, Palu, Özalp, Sarız, Elbistan, Doğanşehir, Başkale, Yüksekova, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

İstanbul, Antalya Elmalı, Mersin Mut, Çorum Osmancık çevrelerinde mevsim normallerinin altında ölçülen haziran sıcaklığı, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 derece olurken, bu yılın haziran ayı sıcaklığı 22,4 derece ile uzun yılların 0,6 derece üzerinde ölçüldü.

Haziran ayında en düşük sıcaklık 2,5 derece ile Erzurum'da, en yüksek ise 45,9 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

Bu yılın haziran ayında 3 ilde yeni uç sıcaklık değerleri ölçüldü. Buna göre, termometreler 3 Haziran'da Yozgat'ta 33,4, 19 Haziran'da Şırnak merkezde 38,2 ve Cizre'de 45,8'i gösterdi.

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Edirne, Gökçeada, Çanakkale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, İstanbul çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 derece iken, bu yılın haziran ayında sıcaklık 22,5 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklık 10,5 ve 35,7 derece ile Lüleburgaz'da tespit edildi.

Ege Bölgesinde, kıyı kesiminde mevsim normallerinin üzerinde tespit edilen haziran ayı sıcaklığı, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaldı. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,7 derece iken bu yılın haziran ayında sıcaklık 24,3 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 9,5 derece ile Kütahya Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 38,5 derece ile Aydın’da gözlendi.

Akdeniz Bölgesinde haziran ayı sıcaklıkları Isparta, Fethiye, Alanya, Göksun, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale ve Demre ve Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Elmalı, Mut çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandı. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24 derece, bu yıl haziran ayı sıcaklığı ise 24,4 derece oldu.

İç Anadolu Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Sivas Kangal çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 derece, bu yıl 19,7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 4 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35,4 derece olarak Kırıkkale'de gözlendi.

HAZİRANDA ŞANLIURFA 45 DERECEYİ GÖRDÜ

Karadeniz'de ise Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Bayburt çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklık, Osmancık çevresinde mevsim normallerinin altında kaldı. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,8 dereceyken 2022 haziran ayı ise 20,3 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Tercan, Arapgir, Çemişgezek, Erciş, Palu, Özalp, Sarız, Elbistan, Doğanşehir, Başkale, Yükseova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerindeki haziran sıcaklıkları, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,2 derece, 2022'deki ortalama sıcaklık ise 20,3 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 2,5 derece olarak Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 38,5 derece ile Elazığ Palu’da ölçüldü.

Kuraklığın hakim olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgenin 27,3 derece olan haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, bu yıl 28,2 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 12,7 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 45,9 derece olarak Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşandı.

Fotoğraf: İHA