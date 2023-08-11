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        Haberler Para Haziranda cari fazla verildi - Para Haberleri

        20 ay sonra cari fazla verildi

        Haziran ayında 674 milyon dolar cari fazla verildi. Böylece Ekim 2021'den bu yana ilk kez cari dengede fazla verilmiş oldu. Haziran ayında TCMB rezervlerinde 11.2 milyar dolarlık net artış kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 10:02
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        Haziranda cari fazla verildi
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        Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre haziranda 674 milyon dolar cari fazla verildi.

        Beklenti 300 milyon dolar fazla verilmesi yönündeydi.

        Bugün açıklanan veriyle Ekim 2021'den bu yana ilk kez cari dengede aylık olarak fazla verilmiş oldu. 2021 yılında Temmuz-Ekim döneminde cari fazla verilmişti.

        Ay Cari denge (milyon $)
        Haz.21 -610
        Tem.21 392
        Ağu.21 2.164
        Eyl.21 2.722
        Eki.21 4.104
        Kas.21 -2.104
        Ara.21 -3.174
        Oca.22 -6.883
        Şub.22 -5.303
        Mar.22 -5.579
        Nis.22 -2.544
        May.22 -5.831
        Haz.22 -2.581
        Tem.22 -3.457
        Ağu.22 -2.696
        Eyl.22 -2.898
        Eki.22 -765
        Kas.22 -3.997
        Ara.22 -5.875
        Oca.23 -10.615
        Şub.23 -9.032
        Mar.23 -4.580
        Nis.23 -5.410
        May.23 -7.840
        Haz.23 674

        TCMB verilerine göre haziran ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon dolar fazla verdi.TCMB rezervlerinde haziran ayında 11 milyar 200 milyon dolarlık net artış yaşandı.

        Söz konusu ayda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 697 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK GERİLEDİ

        Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 56 milyar 491 milyon dolar oldu. Mayısta yıllık cari açık 59 milyar 746 milyon dolara kadar yükselmişti.

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        Haziran ayındaki gelişmede hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 5 milyar 19 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Bu kalem altındaki seyahat kaleminden 4 milyar 203 milyon dolar gelir elde edildi.

        NET HATA NOKSANDA 5.5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

        Net hata ve noksan kalemindeki girişler ise 5 milyar 523 milyon doları buldu. Mart, nisan ve mayıs aylarında bu kelmde çıkış yaşanmıştı.

        Haziran ayında portföy yatırımlarında 1 milyar 797 milyon dolar tutarında net giriş kaydedilirken, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon doları buldu.

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