Haziranda cari fazla verildi

20 ay sonra cari fazla verildi Haziran ayında 674 milyon dolar cari fazla verildi. Böylece Ekim 2021'den bu yana ilk kez cari dengede fazla verilmiş oldu. Haziran ayında TCMB rezervlerinde 11.2 milyar dolarlık net artış kaydedildi

Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre haziranda 674 milyon dolar cari fazla verildi.

Beklenti 300 milyon dolar fazla verilmesi yönündeydi.

Bugün açıklanan veriyle Ekim 2021'den bu yana ilk kez cari dengede aylık olarak fazla verilmiş oldu. 2021 yılında Temmuz-Ekim döneminde cari fazla verilmişti.

Ay Cari denge (milyon $) Haz.21 -610 Tem.21 392 Ağu.21 2.164 Eyl.21 2.722 Eki.21 4.104 Kas.21 -2.104 Ara.21 -3.174 Oca.22 -6.883 Şub.22 -5.303 Mar.22 -5.579 Nis.22 -2.544 May.22 -5.831 Haz.22 -2.581 Tem.22 -3.457 Ağu.22 -2.696 Eyl.22 -2.898 Eki.22 -765 Kas.22 -3.997 Ara.22 -5.875 Oca.23 -10.615 Şub.23 -9.032 Mar.23 -4.580 Nis.23 -5.410 May.23 -7.840 Haz.23 674

TCMB verilerine göre haziran ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon dolar fazla verdi.TCMB rezervlerinde haziran ayında 11 milyar 200 milyon dolarlık net artış yaşandı.

Söz konusu ayda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 697 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK GERİLEDİ

Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 56 milyar 491 milyon dolar oldu. Mayısta yıllık cari açık 59 milyar 746 milyon dolara kadar yükselmişti.

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Haziran ayındaki gelişmede hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 5 milyar 19 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Bu kalem altındaki seyahat kaleminden 4 milyar 203 milyon dolar gelir elde edildi.

NET HATA NOKSANDA 5.5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Net hata ve noksan kalemindeki girişler ise 5 milyar 523 milyon doları buldu. Mart, nisan ve mayıs aylarında bu kelmde çıkış yaşanmıştı.

Haziran ayında portföy yatırımlarında 1 milyar 797 milyon dolar tutarında net giriş kaydedilirken, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon doları buldu.