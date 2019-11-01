Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında verilen tahliye kararı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine durduruldu. Zeydan'ın tutukluluk haline devam kararı verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, terörle ilintili suçlardan 5 yılın altında kalan cezalara İstinaf sonrası Yargıtay’a temyiz yolu açan 1. Yargı Paketi’nin ilgili düzenlemesinin otomatik tahliye sonucu doğurmadığı belirtildi.

İTİRAZ SONUCU TAHLİYE DURDU

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi. Zeydan’ın tahliyeye kararına itiraz sonucu, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Zeydan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, Zeydan'ı "Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hükmen tutuklamaya" karar verdi. Kararda Zeydan'ın "kaçma, delilleri karartma ihtimali bulunduğu" belirtildi. Bu karar sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalan Zeydan cezaevinden çıkamadı.

YARGI PAKETİ AYRINTISI

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında Zeydan’ın tahliyesine gerekçe yapılan 1. Yargı Paketi’nin ilgili düzenlemesiyle ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. Paket ile Ceza Muhakemesi Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda da değişiklikler yapılmıştı. Değişikliklerle birlikte 5 yıl ve altında ceza alan ve istinaf mahkemelerince cezaları onanan, terör suçundan yargılanan kişilere İstinaf sonrası Yargıtay’a temyiz yolu açılmıştı. Düzenleme uyarınca mahkemeler çok sayıda sanığın tahliyesine karar verildi.

“DÜZENLEME OTOMOTİK TAHLİYE SONUCU DOĞURMUYOR”

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında önemli tahliyelere gerekçe yapılan bu düzenlemeye ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi. “Sanık hakkında üzerine atılı terör örgütü propogandası yapma ve silahlı terör örgütü üyesi olmakla birlikte örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme suçlarından temyiz kanun yoluna başvuru hakkı getirilmiş ise de sanık hakkında yeni yasa değişikliğinin sadece temyiz kanun yoluna başvuru hakkı getirdiği, sanık hakkında üzerine atılı suçlar yönünden otomatik tahliye yolunu açmadığı, dosya kapsamında sanığın üzerine atılı suçlar yönünden CMK’nın 100. maddesi gereği tutukluluk hali koşullarının oluşmadığının ayrıca değerlendirilmesi gerektiği, sanık hakkında istinaf kanun yolu incelemesi sırasında tutukluluk halinin ölçülü olduğu gerekçesi zaten tutukluluk halinin devamına karar verildiği, sanığın üzerine atılı suçlar yönünden mahkemece hükmedilen ceza miktarları sanığın tutuklu kaldığı süre tuttukluluk halinin orantılı ve ölçülü olduğu, sanığın kaçma şüphesinin bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanığın hükmen tutukluluğun devamına karar verilmesi gerekirken tahliyesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır”