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        Haberler Ekonomi Para Hedef Portföy'den yeni nesil yatırım uygulaması

        Hedef Portföy'den yeni nesil yatırım uygulaması

        Hedef Portföy, TEFAS'ta işlem gören binlerce yatırım fonuna tek platform üzerinden erişim sağlayan HedefOn uygulamasını kullanıma sundu. Hedef Portföy Genel Müdürü Ömer Eryılmaz konuya ilişkin açıklamasında "Fon yatırımcılığı artık yalnızca al-sat yapılan bir alan olmaktan çıktı. Yatırımcı hızlı işlem yapabilmek, yatırımını kolayca takip edebilmek, alternatifleri karşılaştırabilmek ve tüm süreci tek uygulama üzerinden yönetebilmek istiyor. HedefOn'u bu yeni yatırımcı beklentilerine yanıt verecek şekilde tasarladık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hedef Portföy'den yeni nesil yatırım uygulaması

        Hedef Portföy, yatırım fonlarına erişimi daha hızlı, daha şeffaf ve daha kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla geliştirdiği yeni nesil yatırım uygulaması HedefOn’u yatırımcılarla buluşturdu.

        TEFAS’ta işlem gören binlerce yatırım fonuna tek platform üzerinden erişim sağlayan HedefOn, yatırımcıların yalnızca işlem yapmasını değil, fonları karşılaştırmasını, trendleri keşfetmesini ve yatırım kararlarını daha bilinçli şekilde yönetmesini de hedefliyor.

        Mobil yatırım deneyimini sadeleştiren uygulama sayesinde kullanıcılar dakikalar içinde tamamen dijital hesap açılışı yapabiliyor; video görüşme ve NFC kimlik doğrulama süreçlerinin ardından fon alım-satım işlemlerine hızlıca başlayabiliyor.

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        “YATIRIMCI ARTIK DİJİTAL KOLAYLIK DA ARIYOR"

        Hedef Portföy Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, yatırımcı davranışlarının son dönemde önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Fon yatırımcılığı artık yalnızca al-sat yapılan bir alan olmaktan çıktı. Yatırımcı hızlı işlem yapabilmek, yatırımını kolayca takip edebilmek, alternatifleri karşılaştırabilmek ve tüm süreci tek uygulama üzerinden yönetebilmek istiyor. HedefOn’u bu yeni yatırımcı beklentilerine yanıt verecek şekilde tasarladık. Bugün yatırımcılar yalnızca yatırım ürünü değil, aynı zamanda hızlı, sade ve güven veren bir dijital yatırım deneyimi bekliyor. Biz de HedefOn ile yatırım fonlarını daha erişilebilir, daha anlaşılır ve daha pratik hale getirmeyi hedefledik.”

        Kurumdan yapılan açıklamaya göre HedefOn’un öne çıkan özellikleri arasında TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarına tek platformdan erişim; fonları kategori, tema ve performansa göre keşfetme; fon getirilerini altın ve döviz gibi alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırabilme; “1000 TL ne olurdu?” simülasyonu ile geçmiş performans analizi; hisse senedi yoğun fonlarda detaylı portföy dağılımı görüntüleme; tamamen dijital müşteri olma süreci; komisyonsuz fon alım-satım deneyimi yer alıyor.

        Uygulama ayrıca yatırımcıların valör süresindeki nakitlerini değerlendirebilecek yapıları da destekleyerek yatırım sürecinde atıl nakit yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Hedef Portföy Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, HedefOn’un yalnızca bugünün değil, geleceğin yatırım deneyimine odaklanan bir platform olarak geliştirildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

        “Çok yakın zamanda TEFAS dışı yatırım ürünlerini de platforma dahil etmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yatırımcının risk profili, yatırım alışkanlıkları ve tercihleri doğrultusunda şekillenecek yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş portföy önerileri üzerinde çalışıyoruz. Amacımız yalnızca yatırım yapılabilen bir uygulama sunmak değil, yatırımcıyı anlayan, ona rehberlik eden ve yatırım deneyimini kişiselleştiren bir ekosistem oluşturmak.”

        HedefOn, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

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