        Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in aşk kaçamağı - magazin haberleri

        Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in aşk kaçamağı

        Bir dönemin ünlü modeli olan ve şimdilerde TV sunucusu olarak kariyerine devam eden Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile St. Barts tatilinde görüntülendi. Bir başka ünlü çift; Izabel Goulart ile Kevin Trapp da aynı adada tatil yapıyor

        Giriş: 30.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:26
        Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, Karayip adası St. Barts tatilinde çok eğleniyor. Yeni yılı sıcak iklimde karşılamak isteyen 52 yaşındaki emekli süper model Heidi Klum ile 36 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz, plajda neşeli halleriyle görüntülendi.

        Güneşin altında kendilerini okyanus suyuna bırakan çift, her fırsatta sevgi gösterisinde bulundu.

        Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, kendilerini çeken paparazzileri fark etseler de rahatsız olmadı ve mutluluk pozları vermeye devam etti.

        Tom Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill Kaulitz de ünlü çiftle birlikte tatil yapıyor. Aslında iki gün önce onlarla birlikte gelmesi gerekiyordu. Ancak Bill Kaulitz'in, köpeğinin havayolunun kabin gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle uçağa binmesine izin verilmedi. Kaulitz, iki gün sonra başka bir uçuşla adaya getirildi.

        1990'lı yılların en ünlü modellerinden olan ve kariyerine sunuculukla devam eden Heidi Klum, dört çocuk annesi. Klum, çocuklarının büyümesiyle eşiyle baş başa tatile çıkıp aşk kaçamağı yapabiliyor.

        Tom Kaulitz'in ikizi Bill Kaulitz
        Tom Kaulitz'in ikizi Bill Kaulitz

        Heidi Klum'ın; Leni (20) ve Lou (14) adlarında kızları, Henry (18) ve Johan (17) adlarında oğulları var. Kızı Leni, eski eşi Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Daha sonra evlendiği şarkıcı Seal, Leni'yi 2009'da nüfusuna geçirdi. Seal ile dokuz yıllık evlilikleri sırasında üç çocukları oldu.

        Alışkanlık haline getirdiler
