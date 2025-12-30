Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in aşk kaçamağı

Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, Karayip adası St. Barts tatilinde çok eğleniyor. Yeni yılı sıcak iklimde karşılamak isteyen 52 yaşındaki emekli süper model Heidi Klum ile 36 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz, plajda neşeli halleriyle görüntülendi.

Güneşin altında kendilerini okyanus suyuna bırakan çift, her fırsatta sevgi gösterisinde bulundu.

Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, kendilerini çeken paparazzileri fark etseler de rahatsız olmadı ve mutluluk pozları vermeye devam etti.

Tom Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill Kaulitz de ünlü çiftle birlikte tatil yapıyor. Aslında iki gün önce onlarla birlikte gelmesi gerekiyordu. Ancak Bill Kaulitz'in, köpeğinin havayolunun kabin gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle uçağa binmesine izin verilmedi. Kaulitz, iki gün sonra başka bir uçuşla adaya getirildi.

1990'lı yılların en ünlü modellerinden olan ve kariyerine sunuculukla devam eden Heidi Klum, dört çocuk annesi. Klum, çocuklarının büyümesiyle eşiyle baş başa tatile çıkıp aşk kaçamağı yapabiliyor.

Tom Kaulitz'in ikizi Bill Kaulitz

Heidi Klum'ın; Leni (20) ve Lou (14) adlarında kızları, Henry (18) ve Johan (17) adlarında oğulları var. Kızı Leni, eski eşi Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Daha sonra evlendiği şarkıcı Seal, Leni'yi 2009'da nüfusuna geçirdi. Seal ile dokuz yıllık evlilikleri sırasında üç çocukları oldu.