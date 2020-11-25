Hekimoğlu 26. bölümde Ateş Hekimoğlu, 12 sene önce karşılaştığı bir hastalıkla yeniden karşılaşır ve geçmişe döner. Hekimoğlu 26. bölümde neler oldu? Dün akşam ekrana gelen 26. bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölümü merak etmeye başladı. Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 24 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i yıllar sonra bulan ilginç vaka, ortalığın karışmasına neden oluyor!

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek’in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek’i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep’le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali’nin, makaleyi Zeynep’ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir. Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu’na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali’nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.