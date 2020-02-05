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Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı: Büyük iddia! Hekimoğlu 6. son bölüm

Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Hekimoğlu ile İpek arasında büyük bir iddia başlıyor. İşte Hekimoğlu 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanı

Hekimoğlu

Hekimoğlu 6. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Hekimoğlu'nda Ateş'le dertleşen Orhan'ın geçmişindeki sır da ortaya çıktı. House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizinin başrolünde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Hekimoğlu dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

HEKİMOĞLU 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu, girdiği iddia sonucunda zor durumda kalıyor!

Hekimoğlu kullandığı ağrı kesiciler üzerine İpek ile iddiaya girer. Hapları kullanmadığı müddetçe poliklinik görevini yapmayacaktır. İlk olarak gözüne o gün işe geç kalan Memoli'yi kestirir ve kendisi yerine onu poliklinik görevine gönderir. Ancak Memoli de bu görevden nefret etmektedir. Eline geçen bir krizi fırsata çevirerek Hekimoğlu'nu kendi kazdığı kuyuya düşürür.

Hemolitik Anemi olan genç bir hasta getirilir. Başta hastalığın genetik olduğu sorgulansa da gerçek böyle değildir. Hekimoğlu'nun vakayı çözmesine ihtiyaç vardır. Ancak Ateş ağrı kesicilerini almadığı için oldukça zor bir durum yaşamaktadır. Hasta ile ilgilenebilecek halde değildir. Orhan'ın zorlaması sonucu işinin başına döner.

HEKİMOĞLU 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş'le dertleşen Orhan'ın geçmişindeki sır da ortaya çıkıyor!

 

Hekimoğlu 4 Şubat Salı yayınlanan son bölümde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Onun bu davranışı ise herkesin dikkatini çeker. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir. Bütün ekip bir araya gelerek bu vakayı çözmeye odaklanır.

 

Öte yandan Orhan'ın geçmişiyle ilgili bir sır da ortaya çıkar. Peki Hekimoğlu'nun bile bilmediği, Orhan'ı gözyaşlarına boğan bu sır ne?

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