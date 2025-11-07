Helen Mirren'a Altın Küre'den yaşam boyu başarı ödülü

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren, bugüne dek bir Oscar, 4 BAFTA, 5 Emmy, bir Tony ve 3 Altın Küre ödülü kazandı. Mirren yakın zamanda ödül koleksiyonuna bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

80 yaşındaki sinema ikonunun, Ocak 2026'da düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülü anlamına gelen 'Cecil B DeMille Altın Küre' ödülüne layık görüleceği duyuruldu.

Daha önce Meryl Streep, Alfred Hitchcock, Jane Fonda, Tom Hanks, George Clooney, Eddie Murphy gibi isimlere verilen, geçen yıl Viola Davis'in lâyık görüldüğü 'Cecil B DeMille Altın Küre' ödülü, büyük törenden üç gün önce, 8 Ocak'ta düzenlenecek bir törenle Helen Mirren'e sunulacak.

Altın Küre Başkanı Helen Hoehne; "Helen Mirren, bir doğal fenomen ve kariyeri olağanüstü. Üstün performansları ve işine olan bağlılığı, nesiller boyu sanatçılara ve izleyicilere ilham vermeye devam ediyor. Kendisine Cecil B DeMille ödülünü takdim etmek büyük bir onur" açıklamasını yaptı. Mirren, kariyerine 18 yaşında Ulusal Gençlik Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı ve 'Antonius ve Kleopatra' (1965) oyununda Kleopatra'yı canlandırdı. Helen Mirren'ın sinemada bilinen rolü 'Herostratus'ta (1967) ve ilk önemli rolü ise 'Rıza Çağı' (1969) filmlerindeydi.