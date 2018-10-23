Helikopter parçaları incelemede...

Kaza, 6 Eylül 2018 günü İstanbul Bostancı'da yaşandı. Ünver Havacılık'a ait helikopter Kartal'dan havalandı. Büyükçekmece'ye gitmek isterken Bostancı'da denize çakıldı. Savcılık “taksirle ölüme neden olma” suçundan başlattığı soruşturmada pilot İsmet Özgür'ün 'şüpheli' olarak ifadesini aldı.

“KÜÇÜK ARIZA GİDERİLİNCE YOLA ÇIKTIK”

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, hastanede tedavisi bittikten sonra taburcu olan şüpheli pilot, olayın öncesini, sonrasını ve o anları anlattı. 34 yıllık pilot Özgür, 8 yıldır Ünver Holding bünyesinde uçtuğunu söyledi. Kazanın olduğu tarihe kadar o helikopterle 54 saat uçuş yaptığını söyleyen pilot, “Kazadan 15-20 gün önce motor sisteminde küçük bir arıza vardı” dedi. Arıza giderildikten sonra yola çıkıldığını kaydetti.

“ÇAVVV DİYE BİR SES DUYDUM”

Pilot İsmet Özgür olay günü kalkıştan 7-8 dakika sonra 225 metre yüksekteyken daha önce hiç duymadığı bir “çavvv” sesi duyduğunu anlattı. “Yıldırım çarpması olup olmadığını bilmiyorum. Helikopter göstergesinde de arıza yoktu” dedi. Bu sesle birlikte helikopterin irtifa kaybettiğini ve hızlıca denize çakıldıklarını belirtti.

“KUSURUM YOK, SUÇSUZUM”

Denize çakıldıktan sonra neler yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: “Helikopterin içindeyken 9 metre dibe battık. Hızla kendimizi yukarı tahliye ettik. Gemideki şahıslar bize yardım etti. Olay saatinden önce yoğun yağış vardı. Hava düzeldikten sonra kalkış yaptık. Görünürde hiçbir arızası yoktu. Bakımları yapılmıştı. Benim kusurum yok. Suçsuzum”

HELİKOPTER PARÇALARI İNCELEMEDE

Savcılık soruşturma kapsamında helikoptere ait parçaları inceleme yapılması amacıyla yurtdışında farklı ülkelere göndermişti. İncelemeler sonucunda olayın aydınlığa kavuşması bekleniyor.

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