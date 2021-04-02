Helikopterle sevk edilen Rum öğretmen, korona kurbanı

DHA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Rum öğretmen İoannis Kutidis (62),askeri helikopterle sevk edildiği Çanakkale'de kurtarılamadı.

Yunanistan'dan bir yıl önce Gökçeada ilçesine gelip, Tepeköy'deki Özel Rum Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak göreve başlayan İoannis Kutidis ile aynı okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Eleftheria Alexiadou koronavirüse yakalandı. Adadaki hastanede tedaviye alınan çiftten, solunum güçlüğü çekmeye başlayan İoannis Kutidis'in durumunun ağırlaşması üzerine Çanakkale'ye sevkine karar verildi.

YUNANİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Fırtına nedeniyle feribot seferleri yapılamadığı için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yardım istendi. İoannis Kutidis, 31 Mart Çarşamba akşamı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile alınarak, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak İoannis Kutidis doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kutidis, Yunanistan'da toprağa verilecek.

İngilizce öğretmeni eşi Eleftheria Alexiadou'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!