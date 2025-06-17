Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret

Oyuncu Helin Kandemir, Sen Değilim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla buluştu. Düzenlenen etkinlikte çocuklarla sohbet eden, dans eden ve vakit geçiren Kandemir, keyifli anlar yaşadı.

"HİÇ BU KADAR GÜZEL HİSSETMEMİŞTİM"

Çocukların sevgisi karşısında duygulanan Helin Kandemir; "Çocuklar çok güzeller, neşe dolular, sevgi dolular. Öpülmediğim bir çocuk bile olmadı. Yaşama karşı da çok şevk dolular. Bana çok iyi geldi. Onların bu yoğun sevgisi beni çok mutlu etti. Hiç bu kadar güzel hissetmemiştim. Onlara da iyi geldiğimi hissettim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Etkinliğin ardından yaptığı açıklamada bu ziyaretlerin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Kandemir, "Dünyanın en güzel şeyi çocuk. Bundan sonra daha sık ziyaret edeceğim. O anlara bayıldım ve karşılıklı olduğunu da hissediyorum" dedi.