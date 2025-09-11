Habertürk
        Helin Kandemir ve Celal Can Algül, aşklarına ikinci şans verdi - Magazin haberleri

        Helin Kandemir ve Celal Can Algül, aşklarına ikinci şans verdi

        Kısa süren ilişkilerini sonlandıran Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününde bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şans verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 21:57 Güncelleme: 11.09.2025 - 21:57
        Aşklarına ikinci şans verdiler
        Geçtiğimiz mart ayında iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlayan Helin Kandemir’in ilişkisi kısa sürmüş. Kandemir, rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılığıyla ilgili açıklama yapmıştı.

        Ancak ikiliden sürpriz bir gelişme geldi. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

        Düğünde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift, birbirlerini tipikleşmeleriyle de dikkat çekti.

        #Helin Kandemir
        #Celal Can Algül
