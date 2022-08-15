Hellas Verona ile Napoli, Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 29. dakikada Kevin Lasagna'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Napoli'nin bu gole yanıtı ise gecikmedi: yeni transfer Khvicha Kvaratskhelia 37. dakikada skora denge getirdi.
45+1. dakika oynanırken ise Victor Osimhen Napoli'yi 2-1 öne geçirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf da ev sahibi oldu. Sağdan Faraoni'nin ortasına iyi yükselen Thomas Henry skora dengeyi getirdi. 55. dakikada Piotr Zielinski, Kvaratskhelia'nın asistinde Napoli'yi yeniden öne geçirdi.
Mücadelede 65. dakika oynanırken Mario Rui'nin asistinde Lobotka farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 79'u gösterirken Politano maçın sonucunu söyledi: 5-2.
Napoli bu sonuçla birlikte sezona galibiyetle başladı. Spalletti ve öğrencileri ikinci haftada Monza'yı konuk edecek. Sezona puansız başlayan Hellas Verona ise Bologna'ya konuk olacak.
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