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Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman? Helsinki Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy gösterecek. Peki Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman? Helsinki Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman? Helsinki Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 17 maçın 8'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, 4'ünden ise mağlup ayrıldı

HELSİNKİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia.​​​​​

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