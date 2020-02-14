HABERTURK.COM

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, artan şikayetler üzerine tefecilik yaptığı iddia edilen A.B. ve M.B. adlı iki kişiyi gözaltına aldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, tefecilik, yağma, şantaj ve tehdit suçlarını işlediği iddiasıyla sorgulanan A.B. ve M.B. adlı iki kardeşin ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Evlerinde yapılan aramada 247 adet muska bulundu. Polisin yaptığı araştırmada tefeci olduğu iddia edilen iki kardeşin insanlara "Seni cin çarptı" diye muska yazdığı ortaya çıktı.

ÇEK VE SENETLER DE ÇIKTI

Mali polisin iki kardeşin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda ayrıca 41 bin 500 lira tutarında 11 adet senet, 1 adet 65 bin Euro tutarında senet, 2 adet 110 bin lira değerinde çek, 2 adet 158 bin lira tutarında ödeme dekontu, 2 adet sözleşme evrakı, 39 sayfa icra vekaletnamesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. A.B. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin aranan kardeşi N.B. de şehir dışından dönerek polise teslim oldu. N.B. de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.