Hemşire adaylarından video klipli

AA

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca görev yapan hemşirelerin, Hemşireler Günü'nü kutlamak amacıyla video klip hazırladı.

Okulun öğretim görevlisi ve Bolu Hemşirelik Komitesi Üyesi Hacer Alpteker öncülüğünde hazırlanan klipte hemşire adayları, görev başında olan büyüklerine kısa mesajlarla seslendi.

Toplam 14 öğrencinin yer aldığı klipte şu ifadelere yer verildi:

"Hemşireyseniz, her gün bir hayata dokunacağınızı ve bir hayatın size dokunacağını bilirsiniz. Bazen küçücük bir bedenin ablası, bazen de sizden yaşça büyük bir insanın evladı olursunuz. Hemşireyseniz umudun ne demek olduğunu iyi bilirsiniz. Karşılıksız sevmelisiniz çalıştığınız her anı. Biz hayata olan inancımız ve insanlığa duyduğumuz sevgiyle sağlıklı bir yaşamın en büyük destekçisiyiz. Bu zorlu süreçte, önce sağlık sektöründe büyük özveriyle çalışan hemşirelerimiz olmak üzere tüm hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası kutlu olsun."