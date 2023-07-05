Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hemşire eşi Selver Bulut'u (48) öldüren Mustafa Bulut (67), oğlunun anlatımından eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, bu nedenle intihar etmeye karar verdiğini, eşinin ise birlikte intihar etmeyi teklif ettiğini öne sürerek, "Bana ihaneti itiraf etti ve neler olduğunu anlattı. Gitti koltuğun üzerine sırtüstü yattı ve gözlerini yumdu. Tüfeği alıp, başına sıktım. Polis geldiği zaman kendime de sıkacaktım. O esnada sızmış kalmışım" dedi.

İşitme sorunu bulunduğunu söyleyen Mustafa Bulut, mahkeme başkanına 10 sayfalık el yazısı ile hazırladığı savunmasını sundu. Mahkeme başkanı ise kendisinden eşi ile evlendiği günden olay gününe kadar geçen süreci anlatmasını istedi. Eşi Selver Bulut ile 1993 yılında severek evlendiklerini ve 2 oğulları olduğunu belirten Bulut, çocukların üniversite eğitimine başlaması sonrası maddi sıkıntılar yaşadıklarını, evlerini satıp Eğirdir'e yerleştiklerini, eşinin de buraya tayin olduğunu söyledi. Bu süreçte çocuklarının yasaklı maddeye, eşinin de girdiği depresyon nedeniyle alkol almaya başladığını öne süren Bulut, "Dışarıdan bakınca her şey mükemmeldi ama 3 psikopat ile kalakalmıştım. Ortada aile kavramı yoktu. Düşündüm, taşındım kendime yatırım yapayım dedim ve eşime bu evliliği sonlandırmak istediğimi söyledim. Ağladı, sızladı. Aslında blöf yapmıştım ve boşanmak istemeyişi de hoşuma gitmişti. Küçük oğlum madde kullanmaktan kurtulmuş ve yanımıza dönmüştü. Eşim bana eskisinden daha yakın davranıyor ve yuvanın sıcaklığını hissettiriyordu" dedi.

"ANNEMİN 4 KİŞİ İLE İLİŞKİSİ VAR; OTURUP KONUŞALIM"

Eşinin küçük oğluyla anlaşamadığını, oğlunun kendisine 'Bu kadını bırak, bundan eş olmaz seni zehirleyecek, kendine, yediklerine, içtiklerine dikkat et' dediğini, anlatan Mustafa Bulut, "Annesine ağza alınmayacak hakaretler ediyordu. Polisi aradım, uzaklaştırma kararı aldırdım. Giderken bana 'Annemin 4 ayrı kişi ile ilişkisi var; oturup konuşalım' dedi. Ona inanmadım. Oğlum Marmaris'e gitmişti. Oradan döndü ve bir aparta yerleşti. Bir gün kaldığı aparta gittiğimde bana bilgisayarda annesine ait telefonun GPS sinyali verdiği yerler, konuşmaları, yazışmaları ne varsa gösterdi. Beynimden kaynar sular döküldü. Selver'den beklenmeyecek şeyler vardı. Oğlumdan şimdilik kimseye bir şey söylememesini istedim ve eve döndüm. Bu olay, 2 ay kadar öncesi olmuştu. Oğlum benim kötü bir şey yapmamdan endişelenmiş ve sürekli beni kontrol ediyordu. Eşime de hiçbir şey söylemedim" diye konuştu.

"BAŞININ SOL BÖLÜMÜ ZARAR GÖRMÜŞ"

Bu olaylar karşısında ne yapacağını düşündüğünü ve çareyi intihar etmekte bulduğunu söyleyen Bulut, bir süre sonra oğlunun bilgisayarındakileri gösterdiği eşinin kendisine bir şey söylemediğini anlattı. Daha sonra Eğirdir'den taşınmaya karar verdiklerini anlatan Bulut, eşine intihar etme düşüncesi olduğundan bahsettiğini söyledi. Olay günü akşamı eşi ile birlikte yemek yediklerini, sonra eşinin konuyu yeniden açtığını aktaran Bulut, olay anını şöyle anlattı:

"Benim intihar etme düşünceme, kendisi de 'Madem intihar edeceksin, beraber edelim' dedi. Kanepe altındaki tüfeği çıkarıp, masanın üzerine koydum. Bana ihaneti itiraf etti ve neler olduğunu anlattı. Artık iyiden gerilmiştim. Gitti, koltuğun üzerine sırtüstü yattı ve gözlerini yumdu. O anki ruh halimle tüfeği alıp başına sıktım. 112'yi eşime ateş açmadan aramıştım. Polisler geldiği zaman kendime de sıkacaktım. Eşimin yanına uzandım ve beklemeye başladım. O esnada sızmış kalmışım."