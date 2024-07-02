Temmuz zammıyla yeni hemşire maaşları belli oluyor! 2024 Temmuz en düşük hemşire maaşı ne kadar olacak?
Hemşire maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. Memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış gösterecek hemşire maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Hemşire maaş zammına dair son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, "2024 Temmuz'da en düşük hemşire maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, hemşire maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz hemşire maaşları ne kadar olacak, en düşük hemşire maaşı kaç TL oldu? İşte, hemşire maaş zammına dair detaylar...
2024 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra memur zammı ve dolayısıyla hemşire maaşları da belirlenecek.
EN DÜŞÜK HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra en düşük hemşire maaşı belli olacak.