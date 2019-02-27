Henkel, Birleşmiş Milletler tarafından 2015'te kabul edilmiş olan 17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi'nin (SDGs) hayata geçirilmesini aktif olarak desteklediğini belirtti. Henkel'den yapılan açıklamaya göre, geçen sene bir ton ürün başına karbondioksit salınımında yüzde 25 oranında düşüş sağlandı. Bir ton ürün başına ortaya çıkan atık yüzde 29 oranında azaltıldı.

Bir ton ürün başına ortaya çıkan atık yüzde 24 oranında azaltıldı. Bir ton ürün başına düşen net satışlar yüzde 6 oranında artılrıldı. Çalışılan bir milyon saat başına düşen iş güvenliği yüzde 17 oranında artırıldı.

Genel olarak bakıldığında şirket toplam verimliliğini, dünyadaki tüm bölgelerde gerçekleşen faaliyetlerin de yardımıyla, baz alınan yıl olan 2010'a göre yüzde 43 oranında artırıldı.

Henkel İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Konseyi Başkanı Kathrin Menges, "Sürdürülebilirlik uzun zamandan beri Henkel için en önemli öncelik olmuştur. Bugün, kaynak tüketimini azaltırken değer yaratma yolunda ilerlememizi 28’inci kez rapor ediyoruz. Bugüne kadar, ortaklarımızın da kayda değer yardımlarıyla birçok proje, girişim ve aktiviteyi başarılı bir şekilde daha ileriye taşımayı başardık." dedi.