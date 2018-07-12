Galatasaray, daha önce görüşmelere başlandığını duyurduğu Henry Onyekuru'nun transferini bitirdi. Sarı-kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Onyekuru ve Everton ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray, Onyekuru'ya hoş geldin mesajı yayınlarken futbolcuyu şöyle tanıttı:
"5 Haziran 1997’de Nijerya’nın Onitsha şehrinde dünyaya gelen Henry Chukwuemeka Onyekuru, futbol kariyerine 2010 yılında Aspire Akademisi’nde başladı. 2015 yılında akademiden mezun olan Nijeryalı futbolcu, Belçika’nın KAS Eupen takımında profesyonel futbol kariyerine adım attı.
Belçika 2. Ligi’nde başladığı kariyerinin ilk sezonunda takımının 1. Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayan Onyekuru, 2016-17 sezonunda da gösterdiği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. O sezon çıktığı 38 maçta 23 gol kaydeden Onyekuru, gol krallığı yarışında zirveyi Lukasz Teodorczyk ile paylaştı.
Premier Lig ekibi Everton’un 2017 yazında transfer ettiği Nijeryalı oyuncu, tecrübe kazanması adına Anderlecht’e kiralanırken geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık öncesi Beliçka’da ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı toplam 28 maçta, 10 gol atma başarısı gösterdi.
2017 yılı itibarıyla Nijerya Milli Takımını formasını da giymeye başlayan Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun kariyerinde Belçika Süper Kupası zaferi de bulunuyor.
Futbol takımımızda Dominic Iorfa’nın ardından forma giyecek ikinci Nijeryalı futbolcu olacak olan Henry Chukwuemeka Onyekuru’ya bir kez daha Galatasaray’a hoş geldin der, sarı-kırmızı kariyerinde başarılar dileriz."
'BU FIRSAT İÇİN MİNNETTARIM'
Galatasaray'ın yeni yıldızı Henry Onyekuru, Twitter hesabından açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcu, "Türkiye'deki en büyük takımla yeni yolculuğuma başlayacağım için çok heyecanlıyım. Takımı başarıya ulaştırmaya yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu fırsat için minnettarım" ifadelerini kullandı.
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2018
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2018
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