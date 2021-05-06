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Her 100 kişiden 71'i tatile gitmek istiyor

Simon-Kucher & Partners'ın salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen araştırma sonuçları, 2021'de seyahat talebinin önemli ölçüde artacağını gösteriyor. 25 ülkede 3 bin 500'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71'i önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini açıkladı. Simon-Kucher & Partners Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu, turizm sektörünün başta oteller, tur şirketleri ve eğlence şirketleri olmak üzere tüm paydaşlarıyla birlikte yılın ikinci yarısında beklenen yüksek talebe hazırlanmaları gerektiğini belirtti

Her 100 kişiden 71'i tatile gitmek istiyor
HABERTURK.COM

COVID-19 pandemisi dünya genelinde tüm ekonomileri etkiledi. En ciddi daralmayı yaşayan sektörlerden biri de turizm oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO),2020'nin küresel turizm tarihinin en kötü yılı olduğunu açıkladı. Sektör, dünyada 1.3 trilyon dolarlık kayıpla yılı kapatırken Türkiye'de de bir önceki yıla göre yüzde 65.1 küçülerek gelirde 12.1 milyar dolara geriledi.

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners'ın salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen araştırma sonuçları ise, insanların seyahat etmek için sabırsızlandığını ve 2021'de seyahat etmeye olan talebin önemli ölçüde artacağını gösteriyor.

SON DAKİKA REZERVASYONA TALEP ARTIYOR

Geçtiğimiz Aralık ayında 25 ülkede 3 bin 500'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırma, daralma yaşayan turizm sektörünün, bu yıl karşı karşıya kalacağı tabloyla ilgili çarpıcı veriler içeriyor.

Araştırmaya göre, tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71'i önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini açıkladı.

Öte yandan, seyahat etmeyi düşünenlerin yüzde 29'u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30'u da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu belirtti.

Pandemide değişen seyahat alışkanlıklarına da ışık tutan araştırmaya göre, pandemiye rağmen seyahat bütçelerinin artabileceği, yakın tatil yerlerinin güvenli bir seçenek olarak ortaya çıktığı, son dakika rezervasyonların daha fazla tercih edildiği ve özel araçla seyahate ilginin artmaya devam ettiği ortaya konuldu.

'TURİZM SEKTÖRÜ YÜKSEK TALEBE HAZIRLANMALI'

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Simon-Kucher & Partners Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu, turizm sektörünün başta oteller, tur şirketleri ve eğlence şirketleri olmak üzere tüm paydaşlarıyla birlikte yılın ikinci yarısına çok iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti

2020 yılında pandemiyle birlikte tüm dünyada yaşanan kısıtlamalar ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle tüketicilerin tatil taleplerini ertelemek zorunda kaldığını hatırlatan Terzioğlu, "Geldiğimiz noktada ertelenen bu talebin harekete geçme potansiyeli çok yüksek. Birçok tüketici tekrar seyahat etmek ve tatil yapmak istiyor. Aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla yılın ikinci yarısından sonra seyahat yasaklarının hafiflemesi yönünde bir beklenti var. Turizm sektörü de bu artışa yanıt verebilmek için hazırlığını yapmalı" dedi.

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