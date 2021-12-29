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Kim Jong-un'un son hali şaşkına çevirdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son dönemlerde sıkça sağlık durumu ile gündeme geliyor.

Kim Jong-un, dün yayınlanan görüntülerindeki aşırı zayıf hali ile yine dünya basınının dikkatini çekti. 37 yaşındaki liderin yeni yıla ilişkin konuşma yaptığı toplantıdaki görüntülerini ülkenin yerel haber ajansı KCNA paylaştı.

Kuzey Kore liderinin zayıf halleri dünyada sağlık sorunu olduğu şeklinde yorumlanırken, yerel medya ve hükümet yetkilileri Kim'in 'halkına ve ülkesine yardım için daha az yediğini' bu nedenle zayıfladığını iddia etti.

Kim Haziran ayında COVID-19 kısıtlamalarının ve yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini belirterek gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı.