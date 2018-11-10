Gün içinde içtiğiniz suların yanı sıra bir bardak limonlu su içmenin vücutta 13 değişiklik sağladığı belirtiliyor.

1- Kalori yakımı

Fitness uzmanları günde bir bardak limonlu su içmenin ekstra 100 kalori yakmanızı sağladığını, limondaki pektin lifinin tokluk hissi vermesiyle uzun vadede kilo vermenizi sağlayacağı söyleniyor.

2- Yağ yakımını hızlandırır

Araştırmalar su içmenin yağ yakımını hızlandırdığını kanıtlıyor. Yağ yakımını daha fazla hızlandırmak isteyenlere limonlu su içmeleri öneriliyor.

3- Kardiyovasküler rahatsızlıkları önler

Limon, potasyum açısından zengindir. Potasyumun kalbe ve kaslara olan katkısı herkesçe bilinirken, tansiyonu da dengeler.

Limonda bulunan antioksidanların, kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçtiğini savunuluyor.

4- Sinir sistemini güçlendirir

Limon, soğuk algınlığına yakalanma riskinizi düşürür. Limonlu ılık suyun üşütmeye iyi geldiği bilinir. Limonun antiseptik özelliği burun ve boğazdaki şişmeyi engeller.

5- Böbrek taşı oluşumunu engeller

Böbreklerinizde tuz konsantrasyonu artınca zamanla böbrek taşı oluşur. İdrar miktarını ve pH değerini arttıran sitrik asit böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.

Yapılan araştırmalar, daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin günde 100 ml limonlu su içmesi halinde, vücutlarında bir daha böbrek taşı oluşmayacağını ortaya koyuyor.

6- Demir eksikliğini önler

Yediğiniz besinlerde yeterince demir bulunmuyorsa, zamanla demir eksikliği ortaya çıkar. Limonda demir bulunur ve aynı zamanda yiyeceklerdeki demir emilimini arttırır.

7- Kanser riskini azaltır

Yapılan bir araştırmada meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin bazı kanser türlerini engellediği görüldü. Henüz kanıtlanmasa da araştırmalar turunçgillerin kanserin önüne geçtiğini öneriyor.

8- Kötü nefes

Nefesiniz kokuyorsal imon ile bundan kurtulabilirsiniz. Llimonlu su ile gargara yapmanın içerdiği sitrik asit nedeniyle kötü ağız kokusunu geçirdiği söyleniyor.

9- Sindirimi güçlendirir

Limonların 10'da 1'ini karbonhidratlar oluşturur. Limonda en çok bulunan fiber pektindir. Kolaylıkla çözünebilen bu lif sağlığınıza iyi gelir ve sindirimi düzenler.

Limondaki liflerden faydalanabilmek için kabuğunu da tüketmeniz gerekiyor. En iyi yöntemse limonu ikiye böldükten sonra suda kaynatmak ve ılık halde o suyu içmek.

10- Kolesterolü düşürür

Yapılan araştırmalarda, limonda bulunan diosmin ve hesperidin isimli maddelerin kolesterolü düşürdüğü görüldü.

11- İltihabı önler

Limondaki askorbik asit iltihabı önler. Limonlu sıcak su içmek soğuk algınlığının önüne geçmekte bire birdir.

12- Kırışıklarla savaşır

Limon, kolajenin korunmasını sağlar. Yaşlandıkça düşen kolajen seviyesi kırışıklıklara neden olur.

13- Dişinizi beyazlatır

Limonlu su ve karbonat karışımını dişinize sürmdükten 1 dakika sonra dişlerinizin zarar görmemesi için çalkalamanız daha beyaz dişlere sahip olmanızı sağlar.

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