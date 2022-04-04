Türk kahvesinin faydaları 0:00 / 0:00

Kahvenin keşfiyle ilgili çeşitli hikâyeler anlatıladursun biz gün içinde keyifle tükettiğimiz bir fincan Türk kahvesinin sağlığımız üzerindeki mucizevi etkilerine bakalım... Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var ancak bir fincan kahvenin neye faydası var biliyor muyuz? İşte Türk Kahvesi Neye İyi Gelir, Faydaları Neler sorusunun cevabı...

Türk Kahvesi İçmek Neye İyi Gelir?

Türk Kahvesi Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından her fırsatta dile getirilmektedir çünkü Türk kahvesi Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak tüketilirse insan ömrünü uzatmaktadır.

İşte madde madde Türk Kahvesi Faydaları...

Türk kahvesi içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kalp sağlığı için vazgeçilmez bir yere sahip oluyor. Her gün 1 fincan Türk kahvesi içmek kalp ve lenf damarlarındaki hücre onarımının hızlandığını ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin azaldığını söylüyor.

Tansiyon hastaları dikkat! Türk kahvesinin endotel yapıyı onararak yüksek tansiyonun olumsuz etkilerinin önlenmesine yardım eder.

Türk kahvesinin içinde bulunan kafein, karaciğer yağlanması tedavisine iyi geldiği gibi karaciğer yağlanmasının oluşma riskini de azaltmaktadır.

Bu madde kadınları ilgilendiriyor... Türk kahvesi kadınlarda oluşma riski yüksek olan safra taşlarının tedavisine iyi geliyor ve yeni taşlar oluşması riskini azaltıyor.

Kendinizi yorgun ve uykusuz hissettiğiniz günlerde, uyanamadığınız ve yataktan çıkmakta zorlandığınız günlerde içeceğiniz bir sabah kahvesi çabucak uyanmanızı ve enerjinizi toplamanızı sağlar çünkü Türk kahvesi içeriğindeki kafein nedeniyle sizi uyandırır ve enerji verir.

Ayrıca Türk kahvesi özellikle erkeklerde oluşacak Parkinson riskinin azalmasına yardım eder.

Türk kahvesinin belki de en büyük ve en önemli faydası Alzheimer riskini azaltması. Yapılan araştırmalara göre her gün düzenli olarak Türk kahvesi içmek alınan kafein miktarının etkisiyle bilişsel faaliyetlerdeki eksikliği önler.

Kilo vermek isteyenlere müjde! Türk kahvesi, eğer spordan yarım saat önce içilirse spor yaparken yakılan yağın miktarını artırır ve salgılanan adrenalin hormonu sayesinde de kalp ve dolaşım sisteminin uyarılmasını sağlar. Böylelikle daha fazla enerji yakılır ve kilo vermek hızlanır.

Türk Kahvesinin Cilde Faydaları

Türk kahvesinin telvesi cilt bakım ürünü olarak da kullanılmaktadır. Öyle ki bakım niyetiyle maske olarak cilde sürülen Türk kahvesi ciltteki kızarıklıkların giderilmesinde yardım ediyor.

Türk Kahvesi Zararları Nedir?

Her ne kadar faydalarını sıralamış olsak da tüm bu faydaların ölçülü tüketildiği sürece geçerli olduğunu unutmayın. Yani Türk kahvesi ölçü kaçırıldığında faydalı olmaktan ziyade zararlı olabilir. Günde 2 fincandan fazla tüketilen Türk kahvesi kalp ritminin bozulmasına ve mide problemlerinin yaşanmasına neden olur.

Aynı zamanda aşırı kahve tüketmek tansiyon üzerinde de negatif etki yaratır ve içeriğindeki kafein nedeniyle geceleri uykusuzluk yaşamanıza neden olur.