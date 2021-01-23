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HaberlerYaşamTATLI HIRSIZ! Son dakika: Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız çıktı
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Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Hırsız ise okulun maskotu haline gelen deve kuşu çıktı. Dünyanın belki de en tatlı hırsızı olabilecek nandu kuşunun hırsızlık görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu

TATLI HIRSIZ! Son dakika: Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız çıktı
İHA

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan ‘nandu’ sahiplendi.

İHA'nın haberine göre bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşunun yaşı ve boyu büyüdükçe sevimli canlı okulun ilgi odağı oldu. Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen nandu, her şeyi yemeye başladı.

Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi.

Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu.

Görüntülerde poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan nandunun, hızlı bir hamle ile birkaç poğaça alarak ortadan kaybolduğu görüldü.

Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında yer alan nandu, koşuşu ile de güldürdü.

“ÇİKOLATA, EKMEK, BİSKÜVİ... HER ŞEYİ YİYOR”

Nandu ile günlük yaşamda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden okulun eğitimcilerinden Ayşe Tavşancı, “Kafanızı çevirdiğiniz an yemeğinizden olabilirsiniz. İlk defa burada gördüm. Çok sevimli. Kendisine çekiyor, sinsi sinsi gelip elinizde ne varsa alıp götürüyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi elinizden alıp, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çikolata, ekmek, bisküvi.. Her şeyi yiyor” dedi.

“66 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR HAYVAN GÖRMEDİM”

Nandunun hırsızlık hikayesini anlatan Cabbar Şahbaz ise “Çalmadığı bir şey yok. Sabahları çok zeki. Simit ve poğaçaları kimse yokken alıp, depar atarak kaçıyor. İnsanları tek tek ziyaret ediyor. Her şeyi göze alıyor. Çok anahtar yuttu. Yanlışlıkla para bile yuttu. Çocukların yanına sevimli şekilde geliyor, ellerinden yiyecekleri alıp kaçıyor. Çok hızlı. Yapacak bir şey yok. 66 yaşındayım, hayatımda böyle güzel bir hayvan görmedim. Okulun maskotu oldu. Çocuklarla iletişimi çok güzel. Çocuklar onu görünce konuşuyor” diye konuştu.

Okulun çalışanları sevimli hırsızın adını ise ‘Oscar’ koydu

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