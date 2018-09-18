71 yaşındaki bir kadın felci önlemek için zerdeçal takviyeleri aldı, her gün kullanan ismi açıklanmayan kadında hepatit meydana geldi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; karaciğer enzimleri aşırı derecede yükselmişti. Doktorlar başlangıçta karaciğer hasarına neden olan şey konusunda şaşkına döndü.

MİDESİNDEN ÇIKTI! DOKTORLAR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Doktorlar, zerdeçal takviyelerini almayı bırakan kadının enzimlerinin giderek azaldığını gördü. Bir yıldan sonra da enzim seviyeleri tedavi olmaksızın normale döndü.

Yaşlı kadın sekiz ay boyunca zerdeçal takviyesi aldı. Hiçbir belirtiye rastlanmadı ancak rutin muayene sırasında kadının karaciğer enzimlerinin aşırı yüksek olduğu tespit edildi.

Doktorlar, zerdeçalın kadının karaciğerinin zarar görmesine neden olması konusunda şaşkına döndüklerini açıkladılar.

Uzmanlar, parlak sarı olan bu baharatın karaciğer hasarına neden olabileceği konusunda bilgilendirdi.