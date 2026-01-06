Habertürk
Habertürk
        Her öğünde sofranızın yıldızı olmaya hazır: Meze severlerin vazgeçilmezi muhammara tarifi!

        Her öğünde sofranızın yıldızı olmaya hazır: Meze severlerin vazgeçilmezi muhammara tarifi!

        Kahvaltıdan akşam sofralarına kadar her öğüne uyum sağlayan muhammara, son yıllarda ev mutfağında en çok tercih edilen mezeler arasında yer alıyor. Yoğun aroması ve dengeli tadıyla dikkat çeken bu lezzet, pratik yapımıyla da öne çıkıyor. Közlenmiş biber ve cevizin uyumu, muhamma­rayı sofraların yıldızı haline getiriyor. İşte detaylar...

        Giriş: 06.01.2026 - 16:48 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:50
        1

        Orta Doğu mutfağının sevilen mezelerinden biri olan muhammara, hem besleyici hem de doyurucu yapısıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, özellikle misafir sofralarının kurtarıcısı oluyor. Lezzeti kadar sunumuyla da iştah açan muhammara, farklı damak zevklerine hitap ediyor. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        MUHAMMARA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Muhammara yapımı için kullanılan malzemeler oldukça erişilebilir olsa da lezzetin sırrı, doğru oranlarda ve kaliteli ürünler tercih edilmesinden geçer.

        3 adet büyük boy kırmızı kapya biber

        1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

        2 yemek kaşığı galeta unu

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı nar ekşisi

        1 diş sarımsak

        1 çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı toz kırmızı biber

        Tuz (damak tadına göre)

        3

        ADIM ADIM MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

        İlk olarak kapya biberler fırında ya da ocak üzerinde közlenir. Közlenen biberler kabukları kolay soyulması için bir poşette ya da kapalı kapta birkaç dakika dinlendirilir. Ardından kabukları ve çekirdekleri temizlenir.

        4

        Temizlenen biberler rondoya alınır. Üzerine ceviz içi, sarımsak ve galeta unu eklenerek pürüzsüz olana kadar çekilir.

        Bu aşamada karışımın çok sıvı olmamasına dikkat edilmelidir.

        5

        Karışıma zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlar eklenir. Son olarak tuz ilave edilerek tüm malzemeler tekrar kısa süre karıştırılır.

        Muhammara, kıvam aldıktan sonra servis tabağına alınır.

        6

        Servis öncesinde üzerine biraz zeytinyağı gezdirilebilir, ceviz parçaları veya pul biberle süslenebilir. Soğuk olarak servis edilmesi önerilir.

        7

        SERVİS ÖNERİLERİ

        Muhammara; kızarmış ekmek, lavaş veya pita ile birlikte sunulabilir. Aynı zamanda ızgara etlerin ve tavuk yemeklerinin yanında meze olarak da oldukça yakışır. Afiyet olsun!

