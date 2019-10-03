Yüreği daha fazla dayanmadı

Baba gibi baba! 42 bin TL harcadı bakın hepsi ne için...

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, Şehbal Baydur İlköğretim Okulu 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirdi. Ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisi eve ulaşamadı. Bunun üzerine Korkut, bir süre kızını traktörle servisin beklediği 4 kilometre mesafedeki yola götürüp getirdi.

KIZIN TRAKTÖRLE GÖTÜRÜP GETİRİNCE ÜZÜLDÜ

Kızının rahat okula gidip gelmesi için kendi imkanlarıyla yolu genişleten Korkut, yaptığı açıklamada, Gamze'nin okuması için elinden ne gelirse hiç düşünmeden yapacağını söyledi.

Traktörle kızını götürüp getirmeye yüreğinin dayanmadığını aktaran Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim. Belediye üç gün kamyon verdi. Orman Bölge Müdürlüğü de çakıl serme işi için greyder gönderdi. Komşumuz daha önce ikiz çocuklarını Muğla'da yaşayan büyük kızlarının yanını göndermişti." diye konuştu.

Anne Şirin Korkut da eşinin yolu yaptırmasıyla servisin evlerinin önüne kadar geldiğini, rahat ettiklerini kaydetti.

Okula servisle gidip geldiğini anlatan Gamze Korkut ise "Daha önce traktörle servisin yanına gidiyordum. Çok zorlanıyordum. Bu yolu okula gitmem için babam yaptı." dedi.