Yüreği daha fazla dayanmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemBaba gibi baba! 42 bin TL harcadı bakın hepsi ne için...

Her şey "Gamze de okula gitsin" diye

AA

Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut, ilkokula başlayan 6 yaşındaki kızı Gamze'nin evlerinden servis aracına rahat ulaşabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtı. Yol çalışmasından önce kızını, servisin bulunduğu yere traktörle götürüp getiren Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim" dedi. Korkut şimdi kızı Gamze'nin servis aracına rahat ulaştırabilmenin huzurunu yaşıyor

Yüreği daha fazla dayanmadı

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, Şehbal Baydur İlköğretim Okulu 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirdi. Ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisi eve ulaşamadı. Bunun üzerine Korkut, bir süre kızını traktörle servisin beklediği 4 kilometre mesafedeki yola götürüp getirdi.

KIZIN TRAKTÖRLE GÖTÜRÜP GETİRİNCE ÜZÜLDÜ

Kızının rahat okula gidip gelmesi için kendi imkanlarıyla yolu genişleten Korkut, yaptığı açıklamada, Gamze'nin okuması için elinden ne gelirse hiç düşünmeden yapacağını söyledi.

Traktörle kızını götürüp getirmeye yüreğinin dayanmadığını aktaran Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim. Belediye üç gün kamyon verdi. Orman Bölge Müdürlüğü de çakıl serme işi için greyder gönderdi. Komşumuz daha önce ikiz çocuklarını Muğla'da yaşayan büyük kızlarının yanını göndermişti." diye konuştu.

Anne Şirin Korkut da eşinin yolu yaptırmasıyla servisin evlerinin önüne kadar geldiğini, rahat ettiklerini kaydetti.

Okula servisle gidip geldiğini anlatan Gamze Korkut ise "Daha önce traktörle servisin yanına gidiyordum. Çok zorlanıyordum. Bu yolu okula gitmem için babam yaptı." dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İdlib'de Özgür Suriye Ordusu, FKH, ZDH Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlandı
GÜNDEMÖSO Milli Ordu adı altında birleşti
Genç antrenör 5 hastaya umut oldu
GÜNDEMGenç antrenör 5 hastaya umut oldu
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü
GÜNDEMOtomobile silahlı saldırı: 3 ölü
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişki davada yeni gelişme - Haberler
GÜNDEMOyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişki davada yeni ...
Son dakika: Hatay'da askeri araç devrildi: 2 asker şehit
GÜNDEMHatay'da askeri araç devrildi: 2 asker şehit
Kocaeli'deki büfe cinayetine 25 yıl hapis kararı çıktı
GÜNDEMBüfe cinayetine 25 yıl hapis çıktı
SON DAKİKA! Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması
GÜNDEMBakan Akar: "Bizim planlarımız hazır"
Son dakika... Meteoroloji uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyo- HABERLER
GÜNDEMDikkat! Yarın akşam başlıyor
Koca yürekli 2 minik kahraman kamerada! Deprem tahliyesi sırasında... - Haberler
GÜNDEMAlkışlar bu koca yürekli minik kahramanlara...
5 aylık bebeği ile emniyete getirildi
GÜNDEM5 aylık bebeği ile emniyete getirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X