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HaberlerGündem3. SayfaHER YAŞA 1 BIÇAK! Son dakika: 16 yaşındaki Sezen'in babası ndan yürek yakan sözler! VİDEO HABER!
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Karnındaki bebeğiyle katledilmişti! Vasiyet yerine geldi!

İzmir'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (16) babası Serdar Ünlü vasiyeti üzerine kızının gözlerini bağışladıklarını belirterek, "İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün" dedi. Sezen´in hamilelik elbisesini mezara örten hala Saniye Gevşekler, "O elbiseyi daha bir kere giyebildin kızım" diyerek ağladı

HER YAŞA 1 BIÇAK! Son dakika: 16 yaşındaki Sezen'in babası ndan yürek yakan sözler! VİDEO HABER!
Karnındaki bebeğiyle katledilmişti! Vasiyet yerine geldi!
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DHA

İzmir'de, geçen hafta cuma gecesi saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta kelimenin tam anlamıyla bir vahşet meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü (16),sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı. 16 bıçak darbesi alan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dini nikahlı koca Anıl Yolum ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"KIZIM CİNSEL SALDIRI SONUCU EVLENDİ"

DHA'da yer alan habere göre cinayetin ardından isyan eden baba Serdar Ünlü'nün anlattıkları ise, Sezen'in yaşadığı dramı ortaya çıkardı. Acılı baba, karnındaki bebeğiyle ölen kızının, katil zanlısının cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını, bu nedenle dini nikah kıyarak birlikte yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi.

"SOSYAL MEDYA HESABINA MESJALAR GELDİ"

Katil zanlısı Anıl Yolum ise ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

"İNŞALLAH KIZIMIN GÖZÜYLE BAŞKALARI GÖRÜR DÜNYAYI"

Baba Serdar Ünlü, kızının mezarını ziyaret edip, gözyaşı söktü. Vasiyeti üzerine kızının kornealarını bağışlayan baba Ünlü, "Kızımı kendi ellerimle gömdüm. Allah bunların belasını versin, bu cana kıyanların Allah belasını versin. Kızımın gözlerini bağışladık. Bana, 'Baba, eğer ben ölürsem benim organlarımı bağışlayın' diye vasiyeti vardı kızımın. İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün. İnşallah cennette yatar" dedi.

"HEMŞİRE OLUP HASTALARA BAKACAKTI"

Ünlü, kızının hayat dolu bir insan olduğunu, çevresindeki herkes tarafından sevildiğini anlatarak, "Hayat doluydu benim kızım. Aslında dertli biriydi. Annesiz büyüdü. Onu halası büyüttü. Ancak derdini anlatmayan bir insandı. Kızım anne şefkati görmedi ama halası onun annesi oldu. Hiçbir zaman şikayetçi olmadı. Benim kızım okuyordu, sağlık meslek lisesine gidiyordu. Hemşire olup, hastalara bakacaktı. Devlete, millete faydalı bir insan olacaktı. Olmadı. Yapma kızım, etme dedim. Bu adamla evlenme, bu adam senin sonunu getirir dedim. Böyle sevgi mi olur, böyle kıskançlık mı olur" şeklinde konuştu.

"BENİMLE EVLENMEZSEN KARDEŞİNİ ÖLDÜRECEĞİM"

Serdar Ünlü, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu çocuk kızımı taciz ve tehdit ediyordu. Kızımın çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıyordu. Kızım da tehdit ve şantajla evlendi. Ben yapma desem de, kızım evlendi. Kızıma, 'Evlenmezsen kardeşini öldüreceğim' diyordu. Bana da telefonda, 'Senin oğlunu öldüreceğim' dedi. Kızımı dövdü. Kızımı birçok defa uyardım, ancak beni hiç dinlemedi. Mahallede düğün yaptık.

"UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN BUNLAR OLDU"

Ablamın kızı gittiğinde önce göstermemişler. Yeğenim ısrar edince göstermişler, kızım işaretle 'beni alın' demiş. Hemen gidip kızımı aldım. Gözleri, beli ve bacakları mosmordu. Darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Çocuk hakkında uzaklaştırma kararı verildi ancak karara rağmen bu olay meydana geldi."

"HER YAŞI İÇİN BİR BIÇAK SOKMUŞ"

Yeğenini 1.5 yaşından itibaren büyüten ve Sezen'in 'anne' diye hitap ettiği hala Saniye Gevşekler ise, "Sezen, 'yapma annecim' dedim. Dinlemedi; 'Anne, sizin bildiğiniz, bilmediğiniz şeyler var' dedi. 'Senin okuman lazım. Hemşirelik okuyorsun, yapma Sezen'im' dedim. Benim kızım onlarda yaşamaya başladı. Sonra bu adam, kızıma her yerde dayak atmaya başlıyor. Sonra kızım, korkudan okula bile gitmemeye başladı. Çok korkuyordu çocuğum. Mecbur bıraktılar bizi. Benim çocuğum hemşire olmak istiyordu, benim bebeğim daha çok küçük. Benim kızımın 17 yaşına girmesine 4 ay var. 16 yaşında benim çocuğum, her yaşı için bir bıçak sokmuş" dedi.

"İÇİMDE YANGIN VAR"

Sezen'in mezarına hamileliği için aldığı elbiseyi serip, feryat eden hala Gevşekler, "Annesi, Sezen'i 1.5 yaşındayken hastanede bırakıp, gitti. Ben annesiyim. Benim içim yanıyor, benim içimde yangın var. Ben evimde oturamıyorum. Kadınlara kalkan eller kırılsın. Duysun beni tüm erkekler, kadınlara kalkan eller kırılsın. Bana Sezen ölmeden önce 'Anne ben artık çok korkuyorum' dedi. Hepimiz mahvolmuş durumdayız" şeklinde konuştu.

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