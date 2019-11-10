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Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı: Demir, Selin'i kaçırıyor! Her Yerde Sen 21. son bölüm

Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Her Yerde Sen'de Selin, gerçekleri sindirmek için Demir'den biraz zaman istedi. Her ikisi de bu sürede çok zorlanırken, Selin'in Demir'in yanında Eylül'ü görmesi yeni bir kriz yaratacağa benziyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Demir'in Selin'i kaçırdığı görülüyor. İşte Her Yerde Sen 21. son bölüm özeti ve 22. yeni bölüm fragmanı

Her Yerde Sen

Her Yerde Sen'in yeni yayın günü Cumartesi akşamları olarak belirlendi. Her Yerde Sen'de Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Beste Kökdemir, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin ve Deniz Işın yer alıyor. Her Yerde Sen'in yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde.

HER YERDE SEN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Evden ayrılan Demir tüm sorunları çözmek için harekete geçer. Şirketteki ağırlığını artırması, Burak’la arasındaki gerilimi yükseltir ve Demir’e karşı yeniden harekete geçmesine neden olur.

 

Evde yalnız kalamayan Selin ise sürekli arkadaşlarını davet etmektedir. Sürpriz bir misafirin gelişi Selin’i sevindirirken Demir engeliyle karşılaşır. Eylül’ün kendisinden uzaklaştığını düşünen Burak ani bir kararla yeni sorunlara yol açar.

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