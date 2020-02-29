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Hercai 34. son bölüm: Miran, Azize'yi konaktan kovdu! Hercai 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 35. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Hercai'de Miran annesi ile ilgili öğrendiği gerçeği bir türlü sindiremedi. Ancak Reyyan sonunda isyan ederek Miran'ı kendisine getirmeyi başardı. Nasuh, Mehmet Aslanbey'i öldürdüğünü itiraf etti. Miran öğrendikleri gerçeklerin ardından Azize'yi konaktan kovdu. İşte Hercai 34. son bölüm özeti ve 35. yeni bölüm fragmanına dair detaylar

Hercai

Hercai 34. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Hercai'de artık tüm yalanlar ve tuzaklar ortaya çıkıyor. Nasuh büyük cinayeti itiraf ediyor ve Mehmet Aslanbey'i öldürdüğünü söylüyor. Annesi ile ilgili öğrendiği gerçeklerle Azize'nin gerçek yüzünü öğrenen Miran'ın son hamlesi, Azize'yi konaktan kovmak oldu. Hercai 35. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 34. son bölüm özeti haberimizde.

HERCAİ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

HERCAİ 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan’a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan’a gidebileceğini söyler.

Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan’ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran’ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir?

Diğer yandan Nasuh’un, Dilşah’a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah’ın ölümü için kendini suçlar. Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır.

İkilinin zaferi Azize’nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh’un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.

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