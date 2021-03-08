Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Hercai 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 62. son bölüm

Hercai 62. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Peki Hercai 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 62. son bölüm özeti...

Hercai 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 62. son bölüm

Hercai 62. son bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde; Miran ve Reyyan'ın düğünü damga vurdu. Hercai 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 62. son bölüm ile ilgili detaylar...

HERCAİ 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?.

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

HERCAİ 62. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilşah, Reyyan’ın Miran’dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan’a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut’a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder.

Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül’de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran’ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor eleme adayı 7 Mart 2021: Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat ilk bölüm
TELEVİZYONTeşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Alev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONAlev Alev'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Teşkilat oyuncuları: Teşkilat dizi oyuncuları kimler, isimleri ne? Teşkilat nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONTeşkilat dizisi bu akşam başlıyor!
Kefaret oyuncuları kim? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı?
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara oyuncuları kim? Menajerimi Ara tam kadro ve konuk oyuncuları
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Hercai oyuncuları tam kadro: Hercai oyuncuları kim? Hercai nerede çekiliyor?
TELEVİZYONHercai dizisi oyuncuları kimler?
Arıza oyuncuları tam kadro: Arıza konusu ne? Arıza oyuncuları kim?
TELEVİZYONArıza dizisi oyuncuları kimlerdir?
Rasim Öztekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rasim Öztekin hayatı hakkında
TELEVİZYONRasim Öztekin kimdir?
'Teşkilat', bu akşam TRT 1'de başlıyor
TELEVİZYON'Teşkilat' bu akşam başlıyor