Hercai ne demek? Sorusu merak konusu oldu. ATV ekranlarının yeni dizisi Hercai'nin yayınlanmasının ardından en çok merak edilen sorulardan biri oldu.

HERCAİ NE DEMEK?

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler.

Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun” der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.

Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar.

O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “KARDELEN” sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de “Hercai” denilir.

İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye “Hercai” diye hitap edilir.

HERCAİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

1- Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse),yeltek, gelgeç.

2- Aşkta değişken, vefasız

Kararlı olmayan. Değişken. Belirli bir yeri bulunmayan. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Her kelimesiyle, yer manasındaki cay kelimesinin birleşiminden oluşmuştur.