2019 Hercai ne zaman başlıyor? Soruları çığ gibi büyüyor. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümleri izleyicisi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Reyyan ile Miran'ın aşkını konu alan Hercai'nin yeni bölüm fragmanında Reyyan ile Miran'ın düğününü ve ardından da Reyyan'ın yaşadığı korku dolu anları görüyoruz. İşte Hercai'nin yeni sezonuyla ilgili ayrıntılar...

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü 13 Eylül Cuma günü seyircisi ile buluşacak.

HERCAİ 13. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Hercai'nin yeni sezon fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Yeni bölümde, Reyyan ile Miran'ın düğünü olduğunu ve tüm aile fertlerinin mutlu olduğunu görüyoruz. İşte yeni bölümden o anlar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.