Herkes Kuzey Yıldızı masalının gücünü bir kez daha görecek! 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 64. bölümünde; Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır.

Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız’ın kalbi yeniden kırılmıştır. Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız'ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer…

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, final bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın 64. Bölüm Tanıtımı;