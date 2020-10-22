Herkese Karşı filmi oyuncuları kimler? Herkese Karşı konusu nedir? Sorusu filmseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Herkese Karşı filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

HERKESE KARŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birlikte çalışan iki polis, kendilerini 1 milyon dolar kazanabilecekleri bir suç hikâyesinin içinde bulduklarında parayla aralarında duran herkese savaş açarlar ama işler beklendiği gibi gitmeyecektir.

HERKESE KARŞI FİLMİN OYUNCULARI KİMDİR?

Michael Peña, Alexander Skarsgård, Tessa Thompson