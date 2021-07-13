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Show Haber'den Tuğba Södeoğlu'nun Salise Balcı, İstanbul Sancaktepe'de çocuğundan şiddet gördü. Hiç utanmadan annesine el kaldırdı, itip kaktı, darbetti. Yetmedi yaşlı annesine silah çekti.

OLAYA GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

İşte o anları yakındaki otobüs durağında bekleyen vatandaşlar cep telefonuna kaydetti. Olayı görenler Salise teyzenin yardımına koştu.

HAYIRSIZ EVLAT TUTUKLANDI

Sonuçta o bir anneydi, gördüğü eziyete rağmen kendisine işkenceyi yapan oğlunu korumaya çalıştı. Sokak ortasında annesini döven Hüseyin Balcı gözaltına alındı. Polis evde yaptığı araştırmada iki adet ruhsatsız silah bulurken, Hüseyin Balcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.