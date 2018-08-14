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"Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ateş, "Ekonomik birim ve bankacılık birbirlerine kenetlenmiş durumdadır. Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette" dedi

14.08.2018 - 12:43 | Güncelleme:

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş. "Merkez Bankası, BDDK ve SPK doğru tedbirleri zamanında aldı. Piyasasa bankalar sağlamdır. Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette" şeklinde açıklama yaptı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş canlı yayında AA Finans'ın sorularını yanıtladı. İşte Ateş'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Günün sonunda şöyle bir baktığımızda herşeyden önce hane halkına çok teşekkür ediyorum duyarlı davranışları için, muhalefeti dahil bütün patilerimize teşekkür edeiyorum bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve duyarlı davranışları için.

BDDK'sı, SPK'sı, hazinesi, Merkez Bankası son derece doğru tavırları zamanında alabildi. ATM'lerimize oldukça efektif yükledik. Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette. Bankalar kimseyle itişip kalkışmıyor. Doları, euroyu biz basmıyoruz ama böyle bir mevduatımız var.

15 Temmuz hain darbe girişimi ile onun karşısında çok hızlı bir şekilde kredi garanti fonu kuruldu. Piyasayı rahatlatmamız gerekiyor. Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli. Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın.

Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi. Gerek bankaların gerek özel sektörün borçlarını geri ödeme güçleri var, vadesi geldiğinde hepsi ödenecektir. 

Bankalar sağlamdır, yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan ile şimdi olan arasında bir fark yok. Spekülatif atakların önünü TCMB kesti. Bunu politik ağırlıklı spekülatif atak olarak değerlendirmeliyiz. Alınacak en güzel tedbir özgüvendir.

 Kimsenin kuşkusu olmasın bu kale gol yemez. Vatandaş isterse masanın üstünde parası hazır. Sadece Denizbank adına konuşmuyorum tüm bankacılık istemi için konuşuyorum. Bu kadar iyi bir danışma ruhunu hane halkında da bankacılıkta da görmek bizi mutlu etti.

 

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Yorumlar 4
  • Misafir 7 dakika önce
    :money_mouth::money_mouth::money_mouth: yes...
  • Misafir 26 dakika önce
    zerre güvenmiyorum
  • Misafir 17 dakika önce
    Sana kim güvensin
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