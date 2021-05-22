Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kimler? Herkül: Efsane Başlıyor konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Herkül: Efsane Başlıyor filmi mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu alıyor.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI

Kellan Lutz - Herkül

Gaia Weiss - Hebe

Scott Adkins - Amfitriyon

Roxanne McKee - Alkmene

Liam Garrigan - İfiklis

Liam McIntyre - Sotiris

Rade Šerbedžija - Chiron

Johnathon Schaech - Tarak

Luke Newberry - Agamemnon

Jukka Hilden - Creon

Kenneth Cranham - Lucius

Mariah Gale - Kakia

Sarai Givaty - Saphirra

Richard Reid - Okçu

Spencer Wilding - Humbaba

Bashar Rahal - Tabur komutanı

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİN KONUSU NEDİR?

Film, Herkül'ün uhrevi ve efsanelerle dolu dünyasını genç bir erkeğin gözünden anlatıyor ve kaderini değiştirmek için verdiği mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kraliçe Alcmene, halkını kral kocasının zulmünden koruyup, ülkesini barış içinde yaşatmayı hayal etmektedir.