Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kimler? Herkül: Efsane Başlıyor konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Herkül: Efsane Başlıyor filmi mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu alıyor.
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI
Kellan Lutz - Herkül
Gaia Weiss - Hebe
Scott Adkins - Amfitriyon
Roxanne McKee - Alkmene
Liam Garrigan - İfiklis
Liam McIntyre - Sotiris
Rade Šerbedžija - Chiron
Johnathon Schaech - Tarak
Luke Newberry - Agamemnon
Jukka Hilden - Creon
Kenneth Cranham - Lucius
Mariah Gale - Kakia
Sarai Givaty - Saphirra
Richard Reid - Okçu
Spencer Wilding - Humbaba
Bashar Rahal - Tabur komutanı
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİN KONUSU NEDİR?
Film, Herkül'ün uhrevi ve efsanelerle dolu dünyasını genç bir erkeğin gözünden anlatıyor ve kaderini değiştirmek için verdiği mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kraliçe Alcmene, halkını kral kocasının zulmünden koruyup, ülkesini barış içinde yaşatmayı hayal etmektedir.
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